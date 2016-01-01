На пределе (сериал, 2016) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Программа рассказывает о том, насколько безопасны изобретения человека для человека. Речь пойдет обо всех видах транспорта, гражданских и промышленных сооружениях, бытовых изделиях и материалах. Одна передача — наглядное исследование одного объекта с точки зрения безопасности, устройства, инноваций и развития.

