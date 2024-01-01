На подъеме. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
На подъеме
1-й сезон
2-я серия
5.92024, Big Mood
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

На подъеме (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Две подруги на пороге 30 лет сталкиваются с проблемами, которые поставят под угрозу их отношения. Остроумное драмеди «На подъеме» — сериал 2024 года с харизматичными актрисами Николой Кохлан («Бриджертоны») и Лидией Уэст («Годы»).

Мэгги — успешный драматург, но биполярное расстройство приводит ее в глубокий творческий кризис. Отчаявшись, она перестает принимать лекарства, чем лишь усугубляет депрессию. Ее подруга Эдди управляет маленьким баром, который они с братом унаследовали от отца. Заведение не приносит денег, и брат настроен его продать, тогда как Эдди мечтает сделать его прибыльным. Но для этого ей нужно выкупить долю брата в бизнесе, а денег не хватает. В трудную минуту Мэгги и Эдди привыкли полагаться друг на друга, но под давлением внешних обстоятельств их дружба дает трещину.

Чтобы узнать, смогут ли девушки выбраться из кризиса, смотрите сериал «На подъеме» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb