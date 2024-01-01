На подъеме (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Две подруги на пороге 30 лет сталкиваются с проблемами, которые поставят под угрозу их отношения. Остроумное драмеди «На подъеме» — сериал 2024 года с харизматичными актрисами Николой Кохлан («Бриджертоны») и Лидией Уэст («Годы»).



Мэгги — успешный драматург, но биполярное расстройство приводит ее в глубокий творческий кризис. Отчаявшись, она перестает принимать лекарства, чем лишь усугубляет депрессию. Ее подруга Эдди управляет маленьким баром, который они с братом унаследовали от отца. Заведение не приносит денег, и брат настроен его продать, тогда как Эдди мечтает сделать его прибыльным. Но для этого ей нужно выкупить долю брата в бизнесе, а денег не хватает. В трудную минуту Мэгги и Эдди привыкли полагаться друг на друга, но под давлением внешних обстоятельств их дружба дает трещину.



Чтобы узнать, смогут ли девушки выбраться из кризиса, смотрите сериал «На подъеме» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал На подъеме 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.