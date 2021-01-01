Мышеловка. Сезон 1. Серия 1
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1-я серия

Мышеловка (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

7.32021, Pieges (The mousetrap)
Драмы, Триллеры18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пятеро мужчин и женщин, не имеющих никакой видимой связи друг с другом, оказываются заключенными в камеры, наполненные смертельными ловушками. За ними шпионит, ими манипулирует человек, известный как «Кот», которого забавляют их худшие фобии, и у них есть только одно решение, чтобы выбраться: выяснить, что у каждого из них общего.

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Рейтинг

6.2 IMDb