Мышеловка. Сезон 1. Серия 2
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Мышеловка (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.42021, Pieges (The mousetrap)
Драма, Триллер18+

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О сериале

Пятеро мужчин и женщин, не имеющих никакой видимой связи друг с другом, оказываются заключенными в камеры, наполненные смертельными ловушками. За ними шпионит, ими манипулирует человек, известный как «Кот», которого забавляют их худшие фобии, и у них есть только одно решение, чтобы выбраться: выяснить, что у каждого из них общего.

Страна
Канада
Жанр
Драма, Триллер
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb