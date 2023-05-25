Пятеро мужчин и женщин, не имеющих никакой видимой связи друг с другом, оказываются заключенными в камеры, наполненные смертельными ловушками. За ними шпионит, ими манипулирует человек, известный как «Кот», которого забавляют их худшие фобии, и у них есть только одно решение, чтобы выбраться: выяснить, что у каждого из них общего.



