9.32019, Мылодрама. Сезон 2. Серия 3
Комедия18+
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Мылодрама (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Чтобы обрушить акции телеканала, совет директоров принимает решение посадить в кресло генерального директора автозаправщика-недотепу и доверить ему съемки сериала. В короткие сроки горе-начальнику удается создать хаос в эфире и установить свои порядки в медиабизнесе. Но неожиданно сериал, который по плану должен был стать величайшим провалом, начинает иметь грандиозный успех…
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb