Мылодрама. Сезон 2. Серия 3
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Сериалы
Мылодрама
2-й сезон
3-я серия
9.32019, Мылодрама. Сезон 2. Серия 3
Комедия18+

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Мылодрама (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Чтобы обрушить акции телеканала, совет директоров принимает решение посадить в кресло генерального директора автозаправщика-недотепу и доверить ему съемки сериала. В короткие сроки горе-начальнику удается создать хаос в эфире и установить свои порядки в медиабизнесе. Но неожиданно сериал, который по плану должен был стать величайшим провалом, начинает иметь грандиозный успех…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb