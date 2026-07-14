Мяч. Сезон 1. Серия 1
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Мяч
1-й сезон
1-я серия
8.72026, Мяч. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама16+

Мяч (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Год назад жизнь Лены раскололась на «до» и «после». Трагическая потеря сына разрушила ее брак, муж забрал младшую дочь и ушел. Она осталась одна, лицом к лицу с чувством вины, которое не отпускает ни днем, ни ночью.

Однажды ночью, под колеса ее машины бросается незнакомый парень. В отчаянии Лена отправляется за ним в больницу, и каждый шаг отзывается событиями годичной давности. Только теперь она – по другую сторону. Сможет ли эта случайная трагедия стать поворотным моментом для женщины, которая так и не смогла себя простить?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

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