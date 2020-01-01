Мы те, кто мы есть. Серия 7
Wink
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Мы те, кто мы есть
1-й сезон
7-я серия
7.82020, We Are Who We Are
Драмы, Мини-сериалы18+

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Мы те, кто мы есть (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

14-летний Фрейзер переезжает из Нью-Йорка в маленький городок на северо-востоке Италии, где находится американская военная база, куда перевели его родителей, служащих в армии США. Парень сторонится общения со сверстниками, пока не знакомится с Кэйтлин, чья семья живет здесь уже несколько лет. Фрейзер и Кэйтлин быстро находят общий язык, и их дружба становится началом больших перемен.

Сериал Мы те, кто мы есть 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мы те, кто мы есть»

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