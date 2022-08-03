7.82020, We Are Who We Are
Драма18+
Мы те, кто мы есть (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
14-летний Фрейзер переезжает из Нью-Йорка в маленький городок на северо-востоке Италии, где находится американская военная база, куда перевели его родителей, служащих в армии США. Парень сторонится общения со сверстниками, пока не знакомится с Кэйтлин, чья семья живет здесь уже несколько лет. Фрейзер и Кэйтлин быстро находят общий язык, и их дружба становится началом больших перемен.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Лука
Гуаданьино
- Актёр
Джек
Дилан Грейзер
- ДКАктриса
Джордан
Кристин Симон
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- Актриса
Алиси
Брага
- Актёр
Кид
Кади
- ФСАктриса
Франческа
Скорсезе
- СМАктёр
Спенс
Мур II
- ФААктриса
Фэйт
Алаби
- БЛАктёр
Бенжамин
Л. Тейлор II
- Актёр
Том
Мерсье
- Сценарист
Лука
Гуаданьино
- ПДСценарист
Паоло
Джордано
- Продюсер
Рональд
М. Бозман
- ККПродюсер
Клаудио
Корбуччи
- ЛГПродюсер
Лоренцо
Гангаросса
- ФВОператор
Фредерик
Вензел
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со
- ДХКомпозитор
Дев
Хайнс