Мы те, кто мы есть (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

14-летний Фрейзер переезжает из Нью-Йорка в маленький городок на северо-востоке Италии, где находится американская военная база, куда перевели его родителей, служащих в армии США. Парень сторонится общения со сверстниками, пока не знакомится с Кэйтлин, чья семья живет здесь уже несколько лет. Фрейзер и Кэйтлин быстро находят общий язык, и их дружба становится началом больших перемен.

