Мультипелки. Шоу (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Мультсериал для тех, кому не хватает в жизни музыки: знакомые детские песни получают новую жизнь благодаря анимационным клипам. У маэстро Фортепьяныча найдутся песни на все случаи жизни. Точнее, он их делает сам при помощи своих юных друзей — диджея Дудкина и Маракаси. Они отправляются в веселые путешествия за нужными ингредиентами, добавляют к ним мелодию, складывают в Мультиварку и таким образом получают мультипелки — задорные клипы на добрые и поучительные песни, которые способны поднять настроение и помочь в трудной ситуации. А присоединиться к Дудкину и Маракасе можно, если смотреть «Мультипелки. Шоу» — мультсериал 2023 года уже доступен на Wink.
