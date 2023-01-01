Мозговой штурм (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+66 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+67 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+66 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+64 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+59 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+59 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+59 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+60 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+61 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Мозговой штурм
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Ироничная детективная дорама о простодушном следователе и заносчивом нейробиологе, которые объединяются, чтобы раскрывать преступления. Син Хару — гениальный ученый, помешанный на исследованиях мозга психопатов. Детективу Кыму Менсе нужна его помощь, чтобы расследовать причину смерти известного музыканта. В результате скандала, в котором Хару оказался из-за болтливого сыщика, ученый теряет работу. Теперь ему ничего не остается, кроме как присоединиться к команде Менсе. Правда, нейробиолог преследует лишь одну цель — унизить детектива и лишить его должности. Смогут ли следователь и нейробиолог подружиться и раскрыть тайну прошлого Хару, узнаете на Wink — дорама «Мозговой штурм» 2023 года доступна на нашем сервисе уже сейчас!
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