Ироничная детективная дорама о простодушном следователе и заносчивом нейробиологе, которые объединяются, чтобы раскрывать преступления. Син Хару — гениальный ученый, помешанный на исследованиях мозга психопатов. Детективу Кыму Менсе нужна его помощь, чтобы расследовать причину смерти известного музыканта. В результате скандала, в котором Хару оказался из-за болтливого сыщика, ученый теряет работу. Теперь ему ничего не остается, кроме как присоединиться к команде Менсе. Правда, нейробиолог преследует лишь одну цель — унизить детектива и лишить его должности. Смогут ли следователь и нейробиолог подружиться и раскрыть тайну прошлого Хару, узнаете на Wink — дорама «Мозговой штурм» 2023 года доступна на нашем сервисе уже сейчас!

