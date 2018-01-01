Мозаика (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.22018, Mosaic
Триллеры, Детективы18+
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Сюжет
На горнолыжном курорте при странных обстоятельствах убита известная детская писательница Оливия Лэйк. Местный детектив Нейт Хенри начинает расследование этого загадочного преступления.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- Актриса
Шэрон
Стоун
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- ФУАктёр
Фред
Уэллер
- ДФАктриса
Дженнифер
Феррин
- ДРАктёр
Девин
Рэтрей
- МКАктриса
Майя
Кэзан
- ББАктёр
Бо
Бриджес
- ДРАктёр
Джеймс
Рэнсон
- ДБАктёр
Джереми
Бобб
- ЗХАктриса
Зэнди
Хартиг
- ЭССценарист
Эд
Соломон
- КСПродюсер
Кэйси
Сильвер
- Продюсер
Стивен
Содерберг
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- БМХудожница
Барбара
Манч
- Монтажёр
Стивен
Содерберг
- Оператор
Стивен
Содерберг
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс