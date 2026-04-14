Смерть в XXI веке стала началом новой жизни в прошлом. Шэнь Муюнь, блестящий врач, просыпается императрицей в эпоху династии Лян – и сразу оказывается в ловушке: её обвиняют в попытке убить собственного сына. Используя современные медицинские знания, она не только спасает ребёнка, но и превращает его в достойного претендента на трон, побеждающего в дворцовых состязаниях.Однако её успех вызывает ярость у могущественной наложницы Сяо, готовой использовать всё влияние своего рода, чтобы уничтожить императрицу. В мире, где каждый шаг может стать последним, а доверять нельзя даже взгляду, Шэнь Муюнь должна проявить не только мудрость врача, но и хитрость политика, чтобы защитить сына и сохранить себя в жестокой игре за власть.

