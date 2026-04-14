Моя вторая удивительная жизнь. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Моя вторая удивительная жизнь
1-й сезон
16-я серия
7.32025, Oh Shit! I'm the Empress Now
Фэнтези, Мелодрама18+

Моя вторая удивительная жизнь (сериал, 2025) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смерть в XXI веке стала началом новой жизни в прошлом. Шэнь Муюнь, блестящий врач, просыпается императрицей в эпоху династии Лян – и сразу оказывается в ловушке: её обвиняют в попытке убить собственного сына. Используя современные медицинские знания, она не только спасает ребёнка, но и превращает его в достойного претендента на трон, побеждающего в дворцовых состязаниях.Однако её успех вызывает ярость у могущественной наложницы Сяо, готовой использовать всё влияние своего рода, чтобы уничтожить императрицу. В мире, где каждый шаг может стать последним, а доверять нельзя даже взгляду, Шэнь Муюнь должна проявить не только мудрость врача, но и хитрость политика, чтобы защитить сына и сохранить себя в жестокой игре за власть.

Страна
Китай
Жанр
Мелодрама, Фэнтези
Время
1 мин / 00:01

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