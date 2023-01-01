Моя вторая мама (сериал, 1989) сезон 1 серия 132 смотреть онлайн бесплатно

Романтическая сага о Даниэле Лоренте, которая находит любимого мужчину, но должна завоевать доверие его дочери и справиться с кознями бывшего мужа. «Моя вторая мама» — сериал, завоевавший сердца российских зрителей в 90-е.



Однажды знаменитый модельер Даниэла Лоренте узнает, что ее муж — обманщик и преступник. Упрятав его за решетку, она отправляется в заслуженный отпуск, где встречает Хуана Антонио, мужчину своей мечты. У них сразу же завязывается роман, но этому не рада Моника, дочь Хуана Антонию, которая все еще не может смириться с трагической смертью собственной матери. Даниэле придется приложить много усилий, чтобы сердце девочки растаяло. Но приемная дочь не единственная, кто противостоит Даниэле. Любовница Хуана Антонию Ирене готова на все, чтобы устранить соперницу, а бывший муж Даниэлы Альберто строит план мести, находясь в тюрьме.



