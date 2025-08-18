Моя магическая луна (сериал, 2024) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Райли, наследница чистой крови Альфы, вынуждена жить как слуга в стае Полумесяца после гибели родителей. Ее истинное происхождение скрыто, и все, включая будущего вожака стаи Эшфорда Паттерсона, считают ее Омегой. Когда Богиня-Луна объявляет их предназначенными друг для друга, Эш, презирая ее статус, отвергает Райли, обрекая на годы унижений. Но в день ее 18-летия все меняется: Альфа-Уайатт из стаи Голубого Озера спасает ее от жестокости, открывая дверь в новую жизнь. Теперь Райли предстоит не только принять свою судьбу с Уайаттом, но и пробудить дремлющую силу, которая делает ее мишенью для завистников и таинственных врагов. Сможет ли она, ведомая духом волчицы, защитить себя и тех, кого любит? И что ждет Эша, осознавшего свою ошибку слишком поздно?

