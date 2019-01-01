Мой шумный дом (мультсериал, 2019) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Серия 3
Мой шумный дом
4-й сезон
Серия 3

8.32019, The Loud House
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Одиннадцатилетний Линкольн Лауд – средний ребенок в семье, потому что у него есть пять старших и пять младших сестер. Чтобы выживать среди такого количества девчонок, нужно быть настоящим стратегом. Вместе с другом Клайдом Линкольн придумывает лайфхаки для каждой непростой бытовой ситуации.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

