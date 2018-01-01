Мой шумный дом (мультсериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

Одиннадцатилетний Линкольн Лауд – средний ребенок в семье, потому что у него есть пять старших и пять младших сестер. Чтобы выживать среди такого количества девчонок, нужно быть настоящим стратегом. Вместе с другом Клайдом Линкольн придумывает лайфхаки для каждой непростой бытовой ситуации.

