WinkСериалыМой призрак1-й сезон2-я серия
Мой призрак (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.32015, Oh naui gwishinnim
Мелодрамы, Фэнтези16+
Сезоны и серии
- 16+66 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+65 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+66 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+66 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+63 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+65 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+64 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+65 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+63 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+65 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+63 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+65 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+65 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+60 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+70 мин
Мой призрак
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
На Бон-сон работает поваром. Она робка и неуверена в себе, поэтому у неe совсем нет �друзей. Но с детства из-за бабушки-шаманки Бон-сон способна контактировать с призраками. И вот однажды в нее вселяется дух коварной и смелой Щин Сун-э. Кан Сон-у - настоящая звезда. Он красив, уверен в себе и метит в шеф-повары. Его любят все женщины и Бон-сон тоже в их числе. И после ее мистического преображения он, наконец, обращает на неe внимание.
Сериал Мой призрак 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедии, Мелодрамы, Фэнтези
КачествоFull HD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb