Мой призрак. Серия 3
Wink
Сериалы
Мой призрак
1-й сезон
3-я серия

Мой призрак (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.32015, Oh naui gwishinnim
Мелодрама, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На Бон-сон работает поваром. Она робка и неуверена в себе, поэтому у неe совсем нет друзей. Но с детства из-за бабушки-шаманки Бон-сон способна контактировать с призраками. И вот однажды в нее вселяется дух коварной и смелой Щин Сун-э. Кан Сон-у - настоящая звезда. Он красив, уверен в себе и метит в шеф-повары. Его любят все женщины и Бон-сон тоже в их числе. И после ее мистического преображения он, наконец, обращает на неe внимание.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb