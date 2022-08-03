Мой призрак (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

На Бон-сон работает поваром. Она робка и неуверена в себе, поэтому у неe совсем нет друзей. Но с детства из-за бабушки-шаманки Бон-сон способна контактировать с призраками. И вот однажды в нее вселяется дух коварной и смелой Щин Сун-э. Кан Сон-у - настоящая звезда. Он красив, уверен в себе и метит в шеф-повары. Его любят все женщины и Бон-сон тоже в их числе. И после ее мистического преображения он, наконец, обращает на неe внимание.

