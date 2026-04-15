Сбежав от брака по расчёту, Коринн в своей же арендованной квартире сталкивается с высокомерным Эндрю, претендующим на ту же жилплощадь. Ошибка риелтора сделала их враждующими соседями. Получив работу в престижной корпорации, Коринн узнаёт, что её новый босс — Эндрю. Между офисными войнами, домом, который стал полем боя, и появлением назойливого бывшего жениха их вынужденное соседство и вынужденное партнерство медленно перерастает в нечто большее.

