Мой хладнокровный альфа-король (сериал, 2024) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Король-Альфа Логан, чье одиночество и неприступность являются его главной силой и проклятием. Его мир переворачивается с ног на голову, когда он встречает очаровательную волчицу Аню. Их притяжение — словно магнит, но Логан, скованный собственными правилами и прошлым, всеми силами сопротивляется этому чувству. Что сильнее: долг и холодная ярость Альфы или зов сердца к той, что может исцелить его душу? Их любовь вспыхивает вопреки всему, рождаясь на стыке желания и нежелания, увлекая обоих в водоворот событий, где каждая ошибка может стать последней. Однако Аня — не просто красивая девушка. В ее жилах течет кровь, которая является лекарством от проклятия Магнумов. Эта тайна делает ее целью для темных сил, и именно Логан, со всеми его опасными правилами, становится ее главным защитником. Их союз — это не только о страсти, но и о выживании, мести и борьбе с проклятием, угрожающим всему их миру.

