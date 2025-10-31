Мой хладнокровный альфа-король (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 2
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 3
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 4
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 5
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 6
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 7
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 8
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 9
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 10
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 11
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 12
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 13
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 14
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 15
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 16
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 17
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 18
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 19
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 20
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 21
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 22
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 23
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 24
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 25
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 26
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 27
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 28
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 29
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 30
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 31
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 32
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 33
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 34
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 35
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 36
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 37
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 38
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 39
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 40
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 41
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 42
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 43
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 44
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 45
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 46
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 47
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 48
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 49
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 50
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 51
- 18+3 мин
Сезон 1 Серия 52
- 18+3 мин
Сезон 1 Серия 53
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 54
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 55
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 56
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 57
- 18+1 мин
Сезон 1 Серия 58
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 59
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 60
- 18+3 мин
Сезон 1 Серия 61
- 18+2 мин
Сезон 1 Серия 62
О сериале
Король-Альфа Логан, чье одиночество и неприступность являются его главной силой и проклятием. Его мир переворачивается с ног на голову, когда он встречает очаровательную волчицу Аню. Их притяжение — словно магнит, но Логан, скованный собственными правилами и прошлым, всеми силами сопротивляется этому чувству. Что сильнее: долг и холодная ярость Альфы или зов сердца к той, что может исцелить его душу? Их любовь вспыхивает вопреки всему, рождаясь на стыке желания и нежелания, увлекая обоих в водоворот событий, где каждая ошибка может стать последней. Однако Аня — не просто красивая девушка. В ее жилах течет кровь, которая является лекарством от проклятия Магнумов. Эта тайна делает ее целью для темных сил, и именно Логан, со всеми его опасными правилами, становится ее главным защитником. Их союз — это не только о страсти, но и о выживании, мести и борьбе с проклятием, угрожающим всему их миру.