Мост. Сезон 4. Серия 6
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4-й сезон
6-я серия

Мост (сериал, 2017) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

2017, Bron/Broen
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

После событий прошлого сезона прошло около двух лет. Карьера и будущее детектива Саги Норен оказываются буквально в шаге от краха – ее подозревают в страшном преступлении. Однако финальному делу все равно быть, и оно станет незабываемым во всех отношениях.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мост»