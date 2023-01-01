Мост
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Мост

Мост (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Bron/Broen 4 сезона
Триллеры, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Знаменитый скандинавский детектив. Мост через пролив, разделяющий вечных соперников -- Данию и Швецию. Два берега. Две страны. Две правды. Два языка – похожих, и все-таки разных. Два детектива – мужчина и женщина.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мост»

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