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Мост
4-й сезон

Мост (сериал, 2017) сезон 4 смотреть онлайн

8.92017, Bron/Broen 4 8 серий
Триллер, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Четвертый и заключительный сезон атмосферного детектива – новая головоломка и очередное высказывание о скрытых пороках далеко не идеального скандинавского социума.

Страна
Дания, Норвегия, Германия, Швеция
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мост»