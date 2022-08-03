Мост. Сезон 4. Серия 2
Wink
Сериалы
Мост
4-й сезон
2-я серия

Мост (сериал, 2017) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

8.92017, Bron/Broen
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После событий прошлого сезона прошло около двух лет. Карьера и будущее детектива Саги Норен оказываются буквально в шаге от краха – ее подозревают в страшном преступлении. Однако финальному делу все равно быть, и оно станет незабываемым во всех отношениях.

Страна
Дания, Норвегия, Германия, Швеция
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мост»