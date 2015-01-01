Мост. Сезон 3. Серия 9
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9-я серия

Мост (сериал, 2015) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

2015, Bron/Broen
Триллеры, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Долгожданное продолжение датско-шведского хита «Мост»! После событий второго сезона прошло полгода, и аутичной валькирии Саге Норен вместе с коллегами предстоит раскрыть новое дело. Совершено убийство датчанки Хелле Анкер, которая была директором гендерно-нейтральной школы — первого подобного заведения в стране.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

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