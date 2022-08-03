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Мост
3-й сезон

Мост (сериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн

8.92015, Bron/Broen 3 10 серий
Триллер, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Долгожданное продолжение датско-шведского хита «Мост»! После событий второго сезона прошло полгода, и аутичной валькирии Саге Норен вместе с коллегами предстоит раскрыть новое дело. Совершено убийство датчанки Хелле Анкер, которая была директором гендерно-нейтральной школы — первого подобного заведения в стране.

Страна
Дания, Норвегия, Германия, Швеция
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мост»