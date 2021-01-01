Монтеросси. Сезон 1. Серия 3
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Монтеросси
1-й сезон
3-я серия

Монтеросси (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

6.92021, Monterossi
Триллер, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ироничный итальянский детектив о сценаристе телесериала, на жизнь которого происходит покушение. Карло Монтеросси — автор сценария сверхпопулярного телевизионного шоу, к которому он сам уже давно испытывает стойкую неприязнь. Карло мечтает уйти с неблагодарной работы, но его агент и продюсеры делают все, чтобы этого не произошло. Однажды домой к знаменитому сценаристу наведывается человек в маске и с пистолетом, который явно хочет его убить. К счастью, на помощь Карло приходит его любовь к выпивке. После такого дрязги телеиндустрии для Монтеросси отходят на второй план — он твердо намерен найти организаторов покушения. Это дело станет первым в его карьере детектива-любителя.

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Страна
Италия
Жанр
Криминал, Триллер
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb