Монтеросси (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Ироничный итальянский детектив о сценаристе телесериала, на жизнь которого происходит покушение. Карло Монтеросси — автор сценария сверхпопулярного телевизионного шоу, к которому он сам уже давно испытывает стойкую неприязнь. Карло мечтает уйти с неблагодарной работы, но его агент и продюсеры делают все, чтобы этого не произошло. Однажды домой к знаменитому сценаристу наведывается человек в маске и с пистолетом, который явно хочет его убить. К счастью, на помощь Карло приходит его любовь к выпивке. После такого дрязги телеиндустрии для Монтеросси отходят на второй план — он твердо намерен найти организаторов покушения. Это дело станет первым в его карьере детектива-любителя.

