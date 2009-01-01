Монстры и пираты (мультсериал, 2009) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Монстры и пираты. Сезон 2. Серия 9
Монстры и пираты
2-й сезон
9-я серия

7.52009, Monsters & Pirates
Мультсериалы0+
О сериале

Что там на горизонте? Флинн и Алисия, капитаны пиратских кораблей Авроры и Эльдорадо, только что окончили школу пиратов и вступили между собой в борьбу за общую цель: сокровища капитана Баракуды - самого ужасного пирата всех морей.

Страна
Италия
Жанр
Мультсериалы
Время
14 мин / 00:14

