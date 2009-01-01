Монстры и пираты (мультсериал, 2009) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

WinkДетямМонстры и пираты2-й сезон5-я серия
Монстры и пираты (мультсериал, 2009) сезон 2 серия 5
7.52009, Monsters & Pirates
Мультсериалы0+
О сериале
Что там на горизонте? Флинн и Алисия, капитаны пиратских кораблей Авроры и Эльдорадо, только что окончили школу пиратов и вступили между собой в борьбу за общую цель: сокровища капитана Баракуды - самого ужасного пирата всех морей.
СтранаИталия
ЖанрМультсериалы
Время14 мин / 00:14
Рейтинг
6.7 IMDb