Молодой Скала. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Молодой Скала
2-й сезон
8-я серия
8.82021, Young Rock
Комедии18+

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Молодой Скала (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Рестлер, музыкант, киноактер и герой мемов – всe это Дуэйн «Скала» Джонсон. Сериал расскажет о детстве, юности и первых шагах к становлению будущей легенды. Колоритные калифорнийские 80-е и будни харизматичного парнишки, которому уготовано стать звездой, не дадут заскучать, особенно, если смотреть «Молодого Скалу» в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Скала»