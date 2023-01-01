Молодой Скала
Wink
Сериалы
Молодой Скала
8.82021, Young Rock 2 сезона
Комедии18+

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Молодой Скала (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал о детстве спортсмена и актера Дуэйна Джонсона. Проект охватит период от взросления в крепкой и счастливой семье и знакомства с бойцами до игры в футбол в Университете Майами.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Скала»

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