Молодой Скала (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
8.82021, Young Rock 12 серий
Комедия18+
О сериале
Рестлер, музыкант, киноактер и герой мемов – всe это Дуэйн «Скала» Джонсон. Сериал расскажет о детстве, юности и первых шагах к становлению будущей легенды. Колоритные калифорнийские 80-е и будни харизматичного парнишки, которому уготовано стать звездой, не дадут заскучать, особенно, если смотреть «Молодого Скалу» в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДУРежиссёр
Джеффри
Уокер
- НХРежиссёр
Нахнатчка
Хан
- ДРРежиссёр
Даина
Рейд
- ЧНРежиссёр
Чери
Ноулан
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- АТАктриса
Ана
Туисила
- АГАктёр
Адриан
Гру
- БКАктёр
Брэдли
Констант
- УЛАктёр
Ули
Латукефу
- РПАктёр
Рэндалл
Пак
- ФААктёр
Фаситуа
Амоса
- ДТАктёр
Джон
Туи
- НХСценарист
Нахнатчка
Хан
- ЭДСценарист
Эрик
Дарбин
- СФСценарист
Синди
Фэнг
- СФПродюсер
Синди
Фэнг
- ДДПродюсер
Джен
Д’Анджело
- МРХудожник
Майкл
Рамф
- ГГХудожник
Гилл
Гэйл
- ДКМонтажёр
Джереми
Коэн
- ММОператор
Мартин
МакГрат
- КМОператор
Кэти
Милрайт