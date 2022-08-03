Молодой Морс (сериал, 2021) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

Молодой Морс. Сезон 8. Серия 2
Молодой Морс
8-й сезон
2-я серия
9.02021, Endeavour
Драма, Криминал18+
Приквел знаменитой серии романов Колина Декстера о детективе Индеворе Морсе – с Шоном Эвансом в главной роли. Середина 1960-х. Одинокий и нелюдимый Морс в самом начале своей карьеры в Оксфорде. Проницательный ум и любовь к решению головоломок помогают ему в расследованиях, несмотря на явную нелюбовь со стороны коллег. Только инспектор уголовной полиции Фред Создей, оценив талант новичка, решает поддержать странного интроверта, не обращая внимания на протесты начальства. Присоединяйтесь к расследованиям детектива – смотрите сериал «Молодой Морс» онлайн и в хорошем качестве на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

