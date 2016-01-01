Молодое поколение. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Молодое поколение
2-й сезон
3-я серия

Молодое поколение (сериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.12016, Cheongchunsidae
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Пять студенток живут в одном доме. Одна страдает от недосыпа, другая полностью помешана на своeм парне, третья любит выпить, четвeртая - красавица, а пятая - скромница.

Сериал Молодое поколение 2 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb