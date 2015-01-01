Молодая кровь. Сезон 1. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Молодая кровь (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

7.82015, Молодая кровь. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Молодая кровь» — реалити-шоу о том, что скрывается за яркой оберткой жизни известных исполнителей и как нелегко стать настоящей звездой и какие испытания поджидают новичков на пути к славе. BlackStar Inc. и СТС LOVE провели всероссийский кастинг будущих артистов лейбла. Из 2.5 тысяч человек после 2-х этапов кастинга выбраны 6 человек. Их на протяжении месяца ждут нелегкие испытания, а также занятия с лучшими специалистами музыкальной индустрии страны. За этот период они должны будут записать минимум по 1 треку, который презентуют на финальном отчётном концерте. Кто войдёт в большую семью BlackStar Inc. и получит контракт с одним из самых успешных продюсерских центров страны? Кто станет новой черной звездой?

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

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