Молодая кровь (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Молодая кровь» — реалити-шоу о том, что скрывается за яркой оберткой жизни известных исполнителей и как нелегко стать настоящей звездой и какие испытания поджидают новичков на пути к славе. BlackStar Inc. и СТС LOVE провели всероссийский кастинг будущих артистов лейбла. Из 2.5 тысяч человек после 2-х этапов кастинга выбраны 6 человек. Их на протяжении месяца ждут нелегкие испытания, а также занятия с лучшими специалистами музыкальной индустрии страны. За этот период они должны будут записать минимум по 1 треку, который презентуют на финальном отчётном концерте. Кто войдёт в большую семью BlackStar Inc. и получит контракт с одним из самых успешных продюсерских центров страны? Кто станет новой черной звездой? Члены жюри: Пашу, генеральный директор лейбла BlackStar Inc., Виктор Абрамов, директор по развитию музыкального лейбла, а также артисты: Натан, Тимати и др.



