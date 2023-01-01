Молодая кровь
Wink
Сериалы
Молодая кровь

Молодая кровь (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

7.62016, Молодая кровь 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Молодая кровь» — реалити-шоу о том, что скрывается за яркой оберткой жизни известных исполнителей и как нелегко стать настоящей звездой и какие испытания поджидают новичков на пути к славе. BlackStar Inc. и СТС LOVE провели всероссийский кастинг будущих артистов лейбла. Из 2.5 тысяч человек после 2-х этапов кастинга выбраны 6 человек. Их на протяжении месяца ждут нелегкие испытания, а также занятия с лучшими специалистами музыкальной индустрии страны. За этот период они должны будут записать минимум по 1 треку, который презентуют на финальном отчётном концерте. Кто войдёт в большую семью BlackStar Inc. и получит контракт с одним из самых успешных продюсерских центров страны? Кто станет новой черной звездой? Члены жюри: Пашу, генеральный директор лейбла BlackStar Inc., Виктор Абрамов, директор по развитию музыкального лейбла, а также артисты: Натан, Тимати и др.

Все сезоны сериала Молодая кровь смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг