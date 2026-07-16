Юлия Зайцева с детства мечтает о мировом признании, вот только с ролями ей никак не везет — девушке предлагают сниматься только в дешевых мыльных сериалах. Она искренне убеждена, что ее талант достоин «Оскара», но как именитым режиссерам обратить на нее внимание? В своих бедах Юлия винит непутевого актерского агента Мишу, который с ней работает много лет и пытается найти для нее стоящую роль.

