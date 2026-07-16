Мокьюментари. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Мокьюментари
1-й сезон
1-я серия
2022, Мокьюментари. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Драма16+
Серия в подписке «PREMIER»

Мокьюментари (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Юлия Зайцева с детства мечтает о мировом признании, вот только с ролями ей никак не везет — девушке предлагают сниматься только в дешевых мыльных сериалах. Она искренне убеждена, что ее талант достоин «Оскара», но как именитым режиссерам обратить на нее внимание? В своих бедах Юлия винит непутевого актерского агента Мишу, который с ней работает много лет и пытается найти для нее стоящую роль.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

5.8 КиноПоиск