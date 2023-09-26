Эпоха СССР — уходящая натура. Интерьеры, предметы быта, сленг того времени, — всё это постепенно забывается, стирается из памяти даже у тех, кто застал эти времена. Современным детям всё это может показаться вещами, попавшими к нам с другой планеты. Фильмы цикла «Моё родное» насыщены говорящими деталями ушедшего времени. В исторических постановках, снятых специально для того, чтобы оживить в памяти наше прошлое, используется исключительно подлинный реквизит и подлинные костюмы…

