Мое родное. Сезон 1. Выпуск 12. Турпоход
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Мое родное
1-й сезон
12-я серия

Мое родное (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

9.22017, Мое родное. Сезон 1. Выпуск 12. Турпоход
Документальные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Эпоха СССР — уходящая натура. Интерьеры, предметы быта, сленг того времени, — всё это постепенно забывается, стирается из памяти даже у тех, кто застал эти времена. Современным детям всё это может показаться вещами, попавшими к нам с другой планеты. Фильмы цикла «Моё родное» насыщены говорящими деталями ушедшего времени. В исторических постановках, снятых специально для того, чтобы оживить в памяти наше прошлое, используется исключительно подлинный реквизит и подлинные костюмы…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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