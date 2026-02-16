9.02020, Модель XL. Сезон 2. Серия 2
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Модель XL (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
- 18+96 мин
Модель XL
Сезон 2 Серия 1
- 18+95 мин
Модель XL
Сезон 2 Серия 2
- 18+88 мин
Модель XL
Сезон 2 Серия 3
- 18+95 мин
Модель XL
Сезон 2 Серия 4
- 18+95 мин
Модель XL
Сезон 2 Серия 5
- 18+86 мин
Модель XL
Сезон 2 Серия 6
- 18+86 мин
Модель XL
Сезон 2 Серия 7
- 18+90 мин
Модель XL
Сезон 2 Серия 8
- 18+79 мин
Модель XL
Сезон 2 Серия 9
- 18+87 мин
Модель XL
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Мы привыкли видеть в рекламе и на обложках журналов девушек с определенными параметрами. Индустрия моды установила свои правила, но кто сказал, что их нельзя нарушать? В шоу девушки с размером одежды ХL и больше примут участие в специальных испытаниях, профессиональных фотосессиях, съемках и мастер-классах.