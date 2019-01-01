Миссия зла (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Документальный мини-сериал о Христианском фонде Аламо — жуткой секте, породившей одного из самых жестоких преступников в мире.



В 1969 году в Калифорнии появился религиозный культ, основанный сразу двумя опасными людьми — Тони и Сьюзан Аламо. Талантливые мошенники выбрали в качестве своей цели молодых людей, все еще находящихся в поиске себя. Чета Аламо воспользовалась популярностью движения хиппи, чувством потерянности среди студентов и выпускников школ, и предложила им веру и высшую цель. Молодежь отвергала мирскую жизнь и посвящала себя служению Богу. У Сьюзан и Тони было собственное телешоу, несколько направлений бизнеса и сотни последователей, прислушивающихся к каждому их слову. Но за маской добродетели скрывались злоба и обман, эксплуатация и насилие. И все стало только хуже, когда Сьюзан умерла, оставив культ в руках стремительно теряющего рассудок мужа.



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