Миссия зла
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Миссия зла
7.72019, Миссия зла 1 сезон
Документальные18+
Семейная пара основывает религиозный культ, где процветают обман и насилие. Документальный мини-сериал о печально известной секте
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Миссия зла (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Документальный мини-сериал о Христианском фонде Аламо — жуткой секте, породившей одного из самых жестоких преступников в мире.

В 1969 году в Калифорнии появился религиозный культ, основанный сразу двумя опасными людьми — Тони и Сьюзан Аламо. Талантливые мошенники выбрали в качестве своей цели молодых людей, все еще находящихся в поиске себя. Чета Аламо воспользовалась популярностью движения хиппи, чувством потерянности среди студентов и выпускников школ, и предложила им веру и высшую цель. Молодежь отвергала мирскую жизнь и посвящала себя служению Богу. У Сьюзан и Тони было собственное телешоу, несколько направлений бизнеса и сотни последователей, прислушивающихся к каждому их слову. Но за маской добродетели скрывались злоба и обман, эксплуатация и насилие. И все стало только хуже, когда Сьюзан умерла, оставив культ в руках стремительно теряющего рассудок мужа.

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Рейтинг

6.9 IMDb