Сюжет мультсериала "Миссия пампушек" рассказывает о пампушках, живущих на побережье, которые учатся строить дом, готовить, вязать и вместе преодолевают трудности. Главный герой, обладающий творческим мышлением, помогает друзьям развиваться и справляться с необычными приключениями

