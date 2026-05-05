Миссия пампушек. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Миссия пампушек
1-й сезон
6-я серия
9.62022, Tuan zi men de shi ming
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Миссия пампушек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сюжет мультсериала "Миссия пампушек" рассказывает о пампушках, живущих на побережье, которые учатся строить дом, готовить, вязать и вместе преодолевают трудности. Главный герой, обладающий творческим мышлением, помогает друзьям развиваться и справляться с необычными приключениями

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези, Мультсериалы
Время
3 мин / 00:03

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